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«Элита НХЛ, гордость вратарской школы России». Назаров о Бобровском в финале Кубка Стэнли

«Элита НХЛ, гордость вратарской школы России». Назаров о Бобровском в финале Кубка Стэнли
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Известный в прошлом игрок клубов НХЛ, а ныне тренер Андрей Назаров подвёл итоги первого матча финала Кубка Стэнли и отметил игру российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. В первом матче серии «Вегас» оказался сильнее «Флориды» со счётом 5:2, россиянин отразил 29 из 33 бросков по воротам.

«Смотрели с друзьями первый матч финальной серии Кубка Стэнли, переживали за российских игроков, обсуждали встречу. Сергей Бобровский – элита НХЛ и гордость российской вратарской школы. Да, сегодня он пропустил четыре шайбы, а пятую «Вегас» забросил уже в пустые ворота. Но расстраиваться ни в коем случае не надо, вся серия ещё впереди. Просто сегодня так сложилось, что получился не день «Флориды». Как правило, вратари такого уровня, как Сергей, после четырёх пропущенных шайб следующие матчи проводят великолепно. Нагрузки колоссальные, сам Бобровский рассказывал, как после каждой встречи сбрасывал по несколько килограммов. Ждём следующего матча, будем болеть за Бобровского», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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