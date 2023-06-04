Комиссионер НХЛ подтвердил повышение потолка зарплат в лиге на $ 1 млн в следующем сезоне
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил, что потолок зарплат в НХЛ вырастет на $ 1 млн в следующем сезоне. Ранее сообщалось о переговорах между НХЛ и профсоюзом по поводу более существенного увеличения потолка уже в следующем сезоне. При этом подчеркивалось, что стороны не готовы идти на какие-то уступки ради этого.
Из-за пандемии коронавируса и её последствий для бизнеса НХЛ рост потолка зарплат за последние четыре сезона составил всего $ 1 млн. В сезоне-2019/2020 потолок составлял $ 81,5 млн на команду, в текущем сезоне – $ 82,5 млн. Перед стартом текущего сезона НХЛ планировала поднять потолок зарплат до $ 83,5 млн в следующем сезоне, а в сезоне-2024/2025 — до уровня $ 87,5 — $ 88 млн.
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