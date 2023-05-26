НХЛ и профсоюз хотят повысить потолок зарплат на большую сумму, чем планировалось ранее

Инсайдер TSN Крис Джонстон сообщил, что НХЛ и профсоюз обсуждают повышение потолка зарплат на сумму более $ 1 млн, несмотря на первоначальные планы увеличения ровно на $ 1 млн. Окончательное решение вряд ли будет принято раньше чем через месяц.
Из-за пандемии коронавируса и её последствий для бизнеса НХЛ рост потолка зарплат за последние четыре сезона составил всего $ 1 млн. В сезоне-2019/2020 он составлял $ 81,5 млн на команду, в текущем сезоне – $ 82,5 млн. Перед стартом текущего сезона НХЛ планировала поднять потолок зарплат до $ 83,5 млн в следующем сезоне, а в сезоне-2024/2025 — до уровня $ 87,5 — $ 88 млн.
«Профсоюз открыт для более весомого повышения потолка, но не собирается идти на уступки ради этого», – написал Джонстон в своей соцсети.
- 26 мая 2023
-
11:15
-
10:50
-
10:33
-
10:03
-
09:35
-
09:15
-
08:55
-
08:35
-
08:20
-
07:24
-
07:10
-
06:57
-
06:52
-
06:02
-
02:24
- 25 мая 2023
-
23:34
-
23:25
-
23:20
-
23:08
-
23:00
-
22:50
-
22:43
-
22:37
-
22:14
-
21:48
-
21:26
-
21:04
-
20:45
-
20:25
-
20:12
-
20:03
-
19:41
-
19:30
-
19:22
-
19:15