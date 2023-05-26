НХЛ и профсоюз хотят повысить потолок зарплат на большую сумму, чем планировалось ранее

Инсайдер TSN Крис Джонстон сообщил, что НХЛ и профсоюз обсуждают повышение потолка зарплат на сумму более $ 1 млн, несмотря на первоначальные планы увеличения ровно на $ 1 млн. Окончательное решение вряд ли будет принято раньше чем через месяц.

Из-за пандемии коронавируса и её последствий для бизнеса НХЛ рост потолка зарплат за последние четыре сезона составил всего $ 1 млн. В сезоне-2019/2020 он составлял $ 81,5 млн на команду, в текущем сезоне – $ 82,5 млн. Перед стартом текущего сезона НХЛ планировала поднять потолок зарплат до $ 83,5 млн в следующем сезоне, а в сезоне-2024/2025 — до уровня $ 87,5 — $ 88 млн.

«Профсоюз открыт для более весомого повышения потолка, но не собирается идти на уступки ради этого», – написал Джонстон в своей соцсети.