Форвард «Вегаса»: Бобровский — элитный вратарь, нам необходимо усложнить ему жизнь

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо оценил игру российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Бобровский – элитный вратарь, нам необходимо усложнить ему жизнь. Мы знаем, что он действительно хорош при игре снизу. Нашему нападению нужно добираться до пятачка, чтобы забивать оттуда», — приводит слова Маршессо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Маршессо в текущем розыгрыше Кубка Стэнли сыграл 18 матчей и набрал 18 (10+8) очков.

Бобровский в первом матче финала Кубка Стэнли отразил 29 бросков из 33. «Вегас» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финала плей-офф НХЛ состоится в Парадайсе в ночь на 6 июня в 3:00 мск.

Ранее про игру российского голкипера рассказал главный тренер «пантер» Пол Морис.