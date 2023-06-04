Нападающий «Торпедо» Венгрыжановский перешёл в «Авангард»

В результате принятого контрактного предложения (не повторённого в течение семи дней «Торпедо») оформлен переход в «Авангард» 22-летнего нападающего Дениса Венгрыжановского, сообщает пресс-служба омского клуба. С игроком будет заключён двусторонний контракт на два года.
«Здоровая конкуренция в нижних звеньях – крайне важный момент для создания боеспособного коллектива на новый сезон. Денис – молодой, талантливый и трудолюбивый парень, с опытом игры в КХЛ, умеющий принимать на льду нестандартные решения. Он может побороться за место в основе», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Форвард в прошедшем сезоне за нижегородцев провёл 36 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал семь результативных передач с показателем полезности «-9». В розыгрыше Кубка Гагарина Венгрыжановский не играл.
- 4 июня 2023
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