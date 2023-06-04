Бабаев — о возможном возвращении Ткачёва в «Авангард»: вставать в позу не в моих правилах

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачёва, заявил, что не исключает возможности нового соглашения с «Авангардом», несмотря на конфликт агента с руководством омского клуба.
«Знаете, вставать в позу вообще не в моих правилах. При чём здесь то, что было раньше? Перелистнули страницу и работаем дальше, не люблю оглядываться назад. Лично у меня такой подход. Возможно, у кого-то в омском клубе — другой. Но, если Ткачёв не поедет в НХЛ и «Авангард» захочет видеть его в своей команде, мы открыты к диалогу.
Мосты с клубом я не сжигал. Что касается НХЛ, то акцента на какой-то конкретной команде мы не делаем, прорабатываем различные варианты», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.
27-летний нападающий в прошедшем сезоне КХЛ провёл в регулярке за «Авангард» 64 матча, в которых набрал 59 (23+36) очков. В плей-офф на счету Ткачёва 14 матчей и 14 (3+11) результативных баллов.
- 4 июня 2023
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:35
-
10:25
-
10:15
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
08:02
-
07:10
-
07:00
-
06:46
-
06:31
-
06:24
-
06:16
-
06:08
-
06:07
-
05:53
-
05:36
-
04:41
-
04:01
-
03:05
-
02:59
-
00:02
- 3 июня 2023
-
23:51