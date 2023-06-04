Агент Игоря Ожиганова ответил на вопрос о будущем игрока

Агент Александр Черных, представляющий интересы защитника Игоря Ожиганова, прокомментировал информацию о том, что хоккеист может покинуть СКА и перейти в московское «Динамо».

«Мы не можем вести переговоры ни с одним из клубов, потому что у Ожиганова действующий контракт со СКА. Если в петербургском клубе заявят, что не видят игрока в своём составе, тогда будем рассматривать обмен, выкуп или расторжение контракта. Для этого сначала мы должны получить информацию от СКА. Пока от клуба ничего не было», – цитирует Черных «РБ Спорт».

В 62 играх регулярки 30-летний защитник набрал 37 (11+26) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Ожиганова 7 (2+5) результативных баллов. СКА уступил в полуфинале плей-офф КХЛ ЦСКА со счётом 2-4 в серии.