«А если б бросок получился?» Ожиганов рассказал, как его чуть не травмировал Овечкин

Защитник СКА Игорь Ожиганов назвал своих кумиров детства. Ими стали нападающий Александр Овечкин и игрок обороны Андрей Марков. Кроме того, Ожиганов рассказал, как играл против форварда «Вашингтон Кэпиталз». Защитник также вспомнил моменты, когда Марков забросил шайбу из-за своих ворот, а также когда получил клюшку от него.

«У меня вообще с ранних лет были два кумира — Александр Овечкин и Андрей Марков. И вот когда я против них потом играл, у меня флешбэки из детства были. Как я смотрел за каждым их движением, внимательно изучал, учился. Такое чувство, что исполняется твоя детская мечта.

Как помню, 13 октября в мой день рождения мы выходим в Вашингтоне на матч. В каком‑то из эпизодов Овечкин кинул шайбу, находясь в метре от меня. У него бросок не получился, больно попал мне в ногу. И я ещё подумал: «А если бы у него получился бросок? Что было бы с ногой?» А против Маркова играл, когда он выступал в «Ак Барсе». Потом через Никиту Нестерова попросил достать его клюшку. Марков дал. Это было, когда мы проводили товарищеский матч перед олимпийской паузой.

Вообще для меня масштаб Маркова стал понятен ещё в 1999 году, когда он из‑за своих ворот забил знаменитый гол в ворота «Металлурга». Я как раз ходил на этот матч с родителями, мне было семь лет. Мы вообще часто ходили на встречи московского «Динамо». И меня это потрясло. Ничего себе, человек из‑за своих ворот забил! Через всю площадку! Буду теперь за ним наблюдать. И я всё помню — как Марков уехал в НХЛ, как играл на Олимпиаде, как возвращался в Россию во время локаута. Очень сильный защитник», — приводит слова Ожиганова «Матч ТВ».

Напомним, в завершившемся сезоне 30‑летний защитник записал на свой счёт 37 (11+26) очков в 62 встречах регулярного чемпионата КХЛ, набрав также 7 (2+5) баллов в 15 матчах розыгрыша Кубка Гагарина.