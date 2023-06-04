Дементьев: если НХЛ не хочет везти Кубок Стэнли в Россию, нужно говорить о наших кубках

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал отказ Национальной хоккейной лиги привозить Кубок Стэнли в Россию второй год подряд.

«Раз Кубок Стэнли не везут в Россию, пусть даже это связано со сложностями логистики, то и говорить об этом не стоит. Говорите о наших кубках.

Нужно больше уделять внимания Кубку Гагарина? Конечно, нужно уделять больше внимания нашим внутренним соревнованиям и меньше тому, что нам не дают и от чего нас отталкивают. Привоз Кубка Стэнли в Россию — это популяризация вида спорта и конкретной лиги. Но если НХЛ не хочет этого делать, давайте концентрироваться на своих хоккеистах и своих соревнованиях», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Ранее нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв поделился мнением о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию в этом году.