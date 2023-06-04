«Авангард» подарил Бузовой бейсболки и игрушку-маскота

Хоккейный клуб «Авангард» подарил российской телеведущей и певице Ольге Бузовой сувениры с логотипом клуба. «Ястребы» подарили две розовые бейсболки и игрушку-маскота.

Это не первый раз, когда Бузова получает подарки от омского клуба. В августе 2022 года Бузова принимала участие в рекламной кампании косметического бренда. Поскольку Ольга Бузова является давним фанатом омского «Авангарда», с девушкой встретились сотрудники арены клуба. Ольге вручили абонемент на хоккей, а также фирменный шарф «Авангарда».

Напомним, «ястребы» заняли третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В финале Востока розыгрыша Кубка Гагарина омичи уступили казанскому «Ак Барсу» со счётом 1-4 в серии.