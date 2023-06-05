Карандин: Курьянов должен получить от «Авангарда» карт-бланш на формирование новой команды

Легендарный советский арбитр Юрий Карандин прокомментировал назначение Антона Курьянова на пост генерального менеджера «Авангарда».

«После назначения многие вздохнули с облегчением. Тут ходили слухи, что из Москвы привезут Леонида Вайсфельда — неплохого в прошлом арбитра, но у которого есть репутация менеджера, оставляющего свои клубы в руинах. Знаю, что сибиряки очень настороженно восприняли эту кандидатуру.

А вот Курьянов был одним из самых популярных хоккеистов в Сибири, парень с открытым характером, вдумчивый, народ его любит. Хорошо, что он прошёл два сезона на тренерской лавке «Авангарда», поработал с Бобом Хартли и Дмитрием Рябыкиным, которых считаю сильнейшим тренерским дуэтом нашего региона. Курьянов многое знает изнутри, пора дебютировать в новой роли.

Другое дело, что новый руководитель заступает на пост в очень сложной ситуации. Лидеры «Авангарда» разбежались, Толчинский, Ткачёв, Грицюк — это очень серьёзные потери. Получается, нужно строить новую команду.

В Омске отличная молодёжь, ещё во времена Владимира Шалаева запущено строительство академии. Не случайно этой весной «ястребы» дошли до финала Кубка Харламова.

Считаю, в нынешней ситуации Курьянов должен получить от «Авангарда» двухлетний карт-бланш — на формирование новой команды со ставкой на молодёжь. Ни у кого в регионе — ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке — нет такого выбора молодых хоккеистов, как у «Авангарда». И именно Курьянову с его популярностью в Омске народ простит временное снижение результатов, если почувствует, что у клуба есть будущее», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее назначение Антона Курьянова на пост генерального менеджера «Авангарда» оценил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.