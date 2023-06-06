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Джек Айкел повторил достижение Валерия Ничушкина из прошлогоднего финала Кубка Стэнли

Джек Айкел повторил достижение Валерия Ничушкина из прошлогоднего финала Кубка Стэнли
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

Американский нападающий Джек Айкел по ходу встречи записал в свой актив две результативные передачи. В первом матче серии форвард также отличился двумя голевыми передачами. Таким образом, Айкел в каждом из двух первых матчей финальной серии набрал как минимум два очка. Подобное достижение покорялось лишь семи игрокам в истории НХЛ.

В этот список входит Микко Рантанен, Томас Градин, Ларс Молин, Дерек Сендерсон, Макс Бентли, а также российский форвард Валерий Ничушкин, которому покорилось подобное достижение в прошлогоднем финале.

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