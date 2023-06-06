Ткачук набрал 36 минут штрафа в двух матчах финала. У него три дисциплинарных удаления

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук по ходу сегодняшнего матча получил два дисциплинарных штрафа (2+10 и 10 минут соответственно). В прошлой встрече американо-канадский нападающий так же был удалён в общей сложности на 14 минут. Таким образом, за первых два матча финальной серии Ткачук набрал 36 штрафных минут.

Напомним, по ходу сегодняшнего матча в его активе заброшенная шайба. В прошлой встрече отличиться результативными действиями форвард не сумел.

«Вегас Голден Найтс» повёл в серии со счётом 2-0.