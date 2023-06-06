Главный тренер «Флориды» высказался о травме ведущего защитника после силового Барбашёва

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал травму ведущего защитника Радко Гудаса. Хоккеист не смог продолжить вторую встречу финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» после силового приёма Ивана Барбашёва.
«Он очень важен для нас. Он воин, но вместе с тем он ещё и намного более хороший хоккеист. Он попадает в хайлайты, потому что он физически сильный парень, но качество его игры очень, крайне высокое. Так что ты скучаешь по такому парню, когда он вылетает», — приводит слова Мориса The Athletic.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась вторая встреча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Матч закончился разгромом «пантер» со счётом 7:2.
- 6 июня 2023
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