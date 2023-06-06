Кожевников: Бобровский — единственный, кто может вытянуть финальную серию для «Флориды»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил роль голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (0-2 в серии).

«Единственный, кто может вытянуть финальную серию для «Флориды», это Бобровский своим мастерством. Пока у него не получается, но и «Пантерз» в целом играют не так хорошо. Сергей уже очень много сделал для того, чтобы команда попала в финал Кубка Стэнли», – сказал Кожевников в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, во втором матче финальной серии (2:7) Бобровский был заменён после четырёх пропущенных шайб. Вместо него на площадку вышел американец Алекс Лайон.

Третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.