Команды, которые вели в финальной серии 2-0, выигрывали Кубок Стэнли в 90% случаев

Команды, которые вели в финальной серии до четырёх побед 2-0, выигрывали Кубок Стэнли в 90,6% случаев (48–5), сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на своём сайте.

Этот процент увеличивается до 92,7 для команд, которые выходят вперёд в серии со счётом 2-0, когда начинают дома (38:3). Отметим, что система из семи матчей в серии была введена в НХЛ в 1939 году.

Всего в сериях Кубка Стэнли при счёте 2-0 в серии команды побеждали в 86,3% случаев (347-55).

В первом матче финала Кубка Стэнли — 2023 «Вегас Голден Найтс» победили «Флориду Пантерз» со счётом 5:2, во втором – 7:2. Напомним, третья игра в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.