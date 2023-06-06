Команды, которые вели в финальной серии 2-0, выигрывали Кубок Стэнли в 90% случаев
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Команды, которые вели в финальной серии до четырёх побед 2-0, выигрывали Кубок Стэнли в 90,6% случаев (48–5), сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на своём сайте.
Этот процент увеличивается до 92,7 для команд, которые выходят вперёд в серии со счётом 2-0, когда начинают дома (38:3). Отметим, что система из семи матчей в серии была введена в НХЛ в 1939 году.
Всего в сериях Кубка Стэнли при счёте 2-0 в серии команды побеждали в 86,3% случаев (347-55).
В первом матче финала Кубка Стэнли — 2023 «Вегас Голден Найтс» победили «Флориду Пантерз» со счётом 5:2, во втором – 7:2. Напомним, третья игра в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.
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