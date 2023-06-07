Кофилд — о продлении контракта с «Монреалем»: хочу быть лидером команды и подавать пример

Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд прокомментировал продление контракта с канадским клубом. Новый контракт с американским форвардом рассчитан на восемь лет. Среднегодовая зарплата Кофилда составит $ 7,85 млн. Общая сумма сделки — $ 62,8 млн.
«Мне очень нравится в «Монреале». Это мой второй дом, или первый, называйте как хотите. Я очень рад, что останусь здесь надолго. Думаю, моя игра улучшается с каждым годом, я хочу быть лидером этой команды и подавать пример. Быть частью такой команды — это нечто особенное, я очень рад», — цитирует Кофилда пресс-служба клуба.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги этого сезона Кофилд принял участие в 46 встречах, в которых забросил 26 шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 36 очков при общем показателе полезности «-10».
- 7 июня 2023
-
08:40
-
08:20
- 6 июня 2023
-
23:22
-
23:02
-
22:50
-
22:40
-
22:29
-
22:15
-
21:53
-
21:23
-
21:12
-
20:59
-
20:47
-
20:29
-
20:12
-
20:10
-
19:43
-
19:29
-
19:14
-
19:00
-
18:56
-
18:45
-
18:28
-
18:15
-
18:00
-
17:41
-
17:34
-
17:12
-
17:03
-
16:48
-
16:32
-
16:20
-
16:10
-
15:56
-
15:43