Кофилд — о продлении контракта с «Монреалем»: хочу быть лидером команды и подавать пример

Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд прокомментировал продление контракта с канадским клубом. Новый контракт с американским форвардом рассчитан на восемь лет. Среднегодовая зарплата Кофилда составит $ 7,85 млн. Общая сумма сделки — $ 62,8 млн.

«Мне очень нравится в «Монреале». Это мой второй дом, или первый, называйте как хотите. Я очень рад, что останусь здесь надолго. Думаю, моя игра улучшается с каждым годом, я хочу быть лидером этой команды и подавать пример. Быть частью такой команды — это нечто особенное, я очень рад», — цитирует Кофилда пресс-служба клуба.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги этого сезона Кофилд принял участие в 46 встречах, в которых забросил 26 шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 36 очков при общем показателе полезности «-10».