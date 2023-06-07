Модано — о силовом Ткачука на Айкеле: таких хитов в 90-е годы было по 40 штук за игру

Член Зала хоккейной славы Майк Модано считает, что силовой приём форварда «Флориды» Мэттью Ткачука на нападающем «Вегаса» Джеке Айкеле во втором матче финала Кубка Стэнли был чистым. Экс-форвард клубов НХЛ отметил, что в 90-х годах подобных хитов было очень много.

«Впечатление немного усугубило то, что Айкел споткнулся прямо перед столкновением. Но это был чистый силовой приём. Силовых приёмов на чистом льду больше не существует, поэтому, когда они случаются, все предполагают, что это был грязный силовой. Такие хиты случались по 40 раз в плей-офф 1999 года», — цитирует Модано The Ahtletic.

В 1999 году в составе «Далласа» Модано стал обладателем Кубка Стэнли. Третий матч финала Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» 9 июня. После двух матчей «Вегас» ведёт в серии со счётом 2-0.