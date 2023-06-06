Ткачук — Айкелу: тебя хитанут, если опустишь голову. Хороших игроков тоже могут хитовать

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о своём жёстком силовом приёме против форварда «Вегас Голден Найтс» Джека Айкела.
«Тебя хитанут, если ты опустишь голову. Я имею в виду, что против меня бы тоже применили силовой приём, если бы я опустил голову в середине площадки.
Ничего страшного. Это не имеет большого значения. Джек действительно хороший игрок, а действительно хорошие игроки тоже могут попасть под силовой приём», — приводит слова Ткачука официальный сайт НХЛ.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась вторая встреча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Матч закончился разгромом «пантер» со счётом 7:2.
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