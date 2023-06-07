Андрей Зюзин оценил селекционную политику «Салавата Юлаева»

Второй номер драфта НХЛ — 1996 Андрей Зюзин прокомментировал селекционную политику «Салавата Юлаева».

«Имя и фамилия Джоша Хо-Сэнга стали нарицательными не только в Уфе, но и во всей КХЛ. Очевидно, что селекционная политика «Салавата» должна усиливаться, особенно если говорить о легионерах. В своё время, когда работал в «Салавате» в штабе Игоря Захаркина и мы завоевали бронзу чемпионата России, легионерская группа у нас была безусловно сильнее. Но всё-таки повторюсь, что самое главное — использовать весь потенциал молодёжи, наладить работу вертикали. Здесь ещё один резерв», — сказал Зюзин в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Зюзин высказался о финансовых проблемах «Салавата Юлаева». Уфимский клуб до сих пор не погасил долги по зарплате хоккеистам за прошлый сезон КХЛ.