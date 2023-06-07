Зюзин — о долгах в «Салавате»: всё будет в порядке, тут однозначно беспокоиться не о чем

Один из лучших воспитанников башкирского хоккея, второй номер драфта НХЛ — 1996 Андрей Зюзин высказался о проблемах «Салавата Юлаева», обсуждаемых в прессе, в том числе затронул финансовый вопрос. Уфимский клуб до сих пор не погасил долги по зарплате хоккеистам за прошлый сезон КХЛ.
«Нахожусь в столице Башкортостана, встречаюсь с хоккейными людьми — и настроения здесь совсем не такие, как в прессе. Да, определённые проблемы у «Салавата Юлаева» есть, но при этом нет никакой паники. Работает школа, большая группа талантливых воспитанников в прошедшем сезоне оправдала доверие тренерского штаба Виктора Козлова и закрепилась в главном клубе республики, заняв второе место в Восточной конференции.
Да, был вылет от «Адмирала» на старте плей-офф, но перспектива у нынешнего «Салавата» есть. При правильной работе клубного менеджмента эта перспектива, на мой взгляд, вполне светлая. Потенциал нашей молодёжи полностью ещё не реализован, есть куда расти. В общем, когда вокруг избыток критики, хотел бы поддержать наших болельщиков. Глава республики и её премьер-министр курируют «Салават», всё будет в порядке.
Финансовые проблемы клуба? Не нахожусь внутри организации, поэтому не готов дать точного ответа. Но, зная отношение республики к своему главному клубу, его популярность в Башкортостане и в России в целом, не сомневаюсь в том, что с финансами всё будет в порядке. Тут однозначно беспокоиться не о чем. Главное, чтобы наладилась структура управления клубом», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.ru.
Ранее бывший капитан «Салавата Юлаева», обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко выражал опасения за будущее уфимского клуба. Долгов в клубе накопилось примерно на 264 млн, без учёта бонусов. Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получают зарплату с начала года.
- 7 июня 2023
-
16:23
-
16:07
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:35
-
14:10
-
13:40
-
13:10
-
12:42
-
12:30
-
12:08
-
11:45
-
11:15
-
10:55
-
10:35
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:10
-
08:40
-
08:20
- 6 июня 2023
-
23:22
-
23:02
-
22:50
-
22:40
-
22:29
-
22:15
-
21:53
-
21:23
-
21:12