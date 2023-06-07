Зюзин — о долгах в «Салавате»: всё будет в порядке, тут однозначно беспокоиться не о чем

Один из лучших воспитанников башкирского хоккея, второй номер драфта НХЛ — 1996 Андрей Зюзин высказался о проблемах «Салавата Юлаева», обсуждаемых в прессе, в том числе затронул финансовый вопрос. Уфимский клуб до сих пор не погасил долги по зарплате хоккеистам за прошлый сезон КХЛ.

«Нахожусь в столице Башкортостана, встречаюсь с хоккейными людьми — и настроения здесь совсем не такие, как в прессе. Да, определённые проблемы у «Салавата Юлаева» есть, но при этом нет никакой паники. Работает школа, большая группа талантливых воспитанников в прошедшем сезоне оправдала доверие тренерского штаба Виктора Козлова и закрепилась в главном клубе республики, заняв второе место в Восточной конференции.

Да, был вылет от «Адмирала» на старте плей-офф, но перспектива у нынешнего «Салавата» есть. При правильной работе клубного менеджмента эта перспектива, на мой взгляд, вполне светлая. Потенциал нашей молодёжи полностью ещё не реализован, есть куда расти. В общем, когда вокруг избыток критики, хотел бы поддержать наших болельщиков. Глава республики и её премьер-министр курируют «Салават», всё будет в порядке.

Финансовые проблемы клуба? Не нахожусь внутри организации, поэтому не готов дать точного ответа. Но, зная отношение республики к своему главному клубу, его популярность в Башкортостане и в России в целом, не сомневаюсь в том, что с финансами всё будет в порядке. Тут однозначно беспокоиться не о чем. Главное, чтобы наладилась структура управления клубом», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.ru.

Ранее бывший капитан «Салавата Юлаева», обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко выражал опасения за будущее уфимского клуба. Долгов в клубе накопилось примерно на 264 млн, без учёта бонусов. Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получают зарплату с начала года.