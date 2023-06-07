The Athletic сопоставил Мичкова с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым

Журналист Кори Пронман в статье на сайте The Athletic в преддверии драфта НХЛ — 2023 сопоставил Матвея Мичкова с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым по стилю игры.
«Найти аналог для Мичкова довольно сложно, и, честно говоря, я не думаю, что он есть. Я пытался сопоставить с Патриком Кейном, который, как мне кажется, похож по катанию, но их стили игры очень разные: Кейн — элитный плеймейкер, а Мичков — снайпер — даже если их чистый уровень мастерства имеет много похожего. Я выбрал Кучерова, потому что он также может забивать много голов и у обоих есть особое хоккейное чутьё, хотя Кучеров немного лучше в катании и обладает большей физической силой, чем Мичков», — сказано в статье.
Коннор Бедард был сопоставлен с Давидом Пастрняком, Адам Фантилли – с Джонатаном Тэйвзом. Девятый рейтинг на драфте НХЛ Даниил Бут был сопоставлен с Алексом Таком, Дмитрий Симашёв (10) – с Адамом Ларссоном.
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