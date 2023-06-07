За последние 24 года финальная серия Кубка Стэнли ни разу не заканчивалась со счётом 4-0

В каждой из последних 23 финальных серий Кубка Стэнли с 1999 по 2022 год было пять или более игр (в 18 из 23 серий за этот период было шесть игр или более), сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Также сообщается, что в 13 из 14 серий плей-офф Кубка Стэнли 2023 года было пять или более игр. Единственными годами плей-офф с большим количеством таких случаев являются 1991 (15), 2002 (15), 2016 (15) и 2020 (15).
Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги 2023 года между «Вегас Голден Найтс и «Флоридой Пантерз» 2-0. Третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.
«Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз» забили 16 голов на двоих за два матча финала Кубка Стэнли — 2023, это лучшая результативность за две игры финала Кубка Стэнли за 41 год.
- 7 июня 2023
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