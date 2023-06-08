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Кожевников — о переходе Яшкина в «Ак Барс»: решил заработать побольше

Кожевников — о переходе Яшкина в «Ак Барс»: решил заработать побольше
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход Дмитрия Яшкина из СКА в «Ак Барс».

«Удивлён ли я переходом в Яшкина в Казань? Нет, не удивлён. Думаю, он мог бы остаться в Петербурге и продолжить играть за СКА, но решил заработать побольше. В СКА, наверное, хотели бы его оставить, но всё решил потолок зарплат»,- сказал Кожевников „Чемпионату“.

Напомним, Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и четвёртым игроком, кто более одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий в составе СКА набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей.

О переходе Яшкина в «Ак Барс» было официально объявлено вчера, 7 июня.

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