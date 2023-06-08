Кэссиди: мы дали Барбашёву новую роль и предоставили больше возможностей набирать очки

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди заявил, что в «Голден Найтс» предоставили больше свободы нападающему Ивану Барбашёву, чем он имел в «Сент-Луисе». Тренер отметил, что в новой команде россиянину предоставили возможность набирать больше очков и участвовать в новой для себя роли. Барбашёв играет в одном из ведущих звеньев с Джонатаном Маршессо и Джеком Айкелом.

«В Сент-Луисе» он играл в более силовых звеньях и выполнял немного другую роль. Там он в основном участвовал в отборе шайбы и завершал силовые приёмы по всей площадке. Он всё ещё делает это здесь, но мы предоставили ему больше возможностей набирать очки.

Возможно, он был тем игроком в «Блюз», а мог и не быть — это было четыре года назад (речь идёт про финал Кубка Стэнли — 2019, в котором Кэссиди руководил «Бостоном». — Прим. «Чемпионата»), я не знаю, — но всё, что он делал в «Сент-Луисе», работало. Но есть область, где мы думали, что сможем получить от него больше, и он это сделал. Он может играть на небольших площадках, он отлично видит партнёров», — цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.

В текущем плей-офф НХЛ Барбашёв провёл 19 матчей и записал на свой счёт 17 (6+11) очков при показателе полезности «+13». У хоккеиста истекает контракт в конце этого сезона, после чего форвард может стать неограниченно свободным агентом.