Кэссиди: мы дали Барбашёву новую роль и предоставили больше возможностей набирать очки

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди заявил, что в «Голден Найтс» предоставили больше свободы нападающему Ивану Барбашёву, чем он имел в «Сент-Луисе». Тренер отметил, что в новой команде россиянину предоставили возможность набирать больше очков и участвовать в новой для себя роли. Барбашёв играет в одном из ведущих звеньев с Джонатаном Маршессо и Джеком Айкелом.
«В Сент-Луисе» он играл в более силовых звеньях и выполнял немного другую роль. Там он в основном участвовал в отборе шайбы и завершал силовые приёмы по всей площадке. Он всё ещё делает это здесь, но мы предоставили ему больше возможностей набирать очки.
Возможно, он был тем игроком в «Блюз», а мог и не быть — это было четыре года назад (речь идёт про финал Кубка Стэнли — 2019, в котором Кэссиди руководил «Бостоном». — Прим. «Чемпионата»), я не знаю, — но всё, что он делал в «Сент-Луисе», работало. Но есть область, где мы думали, что сможем получить от него больше, и он это сделал. Он может играть на небольших площадках, он отлично видит партнёров», — цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.
В текущем плей-офф НХЛ Барбашёв провёл 19 матчей и записал на свой счёт 17 (6+11) очков при показателе полезности «+13». У хоккеиста истекает контракт в конце этого сезона, после чего форвард может стать неограниченно свободным агентом.
- 8 июня 2023
-
12:11
-
11:45
-
11:16
-
11:01
-
10:35
-
10:05
-
09:45
-
09:25
-
09:05
-
08:45
-
08:25
-
07:20
- 7 июня 2023
-
23:30
-
23:05
-
22:39
-
22:21
-
21:47
-
21:24
-
21:02
-
20:35
-
20:28
-
20:12
-
19:42
-
19:34
-
19:07
-
18:45
-
18:25
-
18:02
-
17:41
-
17:29
-
17:08
-
16:57
-
16:32
-
16:23
-
16:07