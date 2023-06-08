Маршессо назвал обмен Барбашёва из «Сент-Луиса» в «Вегас» одним из лучших в истории клуба

Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо высоко оценил мастерство форварда Ивана Барбашёва и заявил, что обмен россиянина из «Сент-Луиса» был одним из лучших в истории «Голден Найтс».

«Он делает всё правильно на льду, он физически крепкий, он делает хорошие передачи, хорошо играет, он рубится перед воротами соперника. Он просто невероятный парень для вашей команды, очень весёлый и классный. У нас было много обменов в дедлайн за последние несколько лет, и очевидно, что обмен Барбашёва один из лучших, это точно», — цитирует Маршессо официальный сайт НХЛ.

В текущем плей-офф НХЛ Барбашёв провёл 19 матчей и записал на свой счёт 17 (6+11) очков при показателе полезности «+13». У хоккеиста истекает контракт в конце этого сезона, после чего форвард может стать неограниченно свободным агентом.