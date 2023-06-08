В правительстве Башкортостана сообщили, когда будут закрыты долги по зарплате в «Салавате»

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров сообщил, когда будут закрыты долги по зарплате в «Салавате Юлаеве». Уфимский клуб до сих пор не погасил долги по зарплате хоккеистам за прошлый сезон КХЛ.

«Наши договорённости с благотворителями по спорту достигнуты и подтверждены. Все финансовые обязательства перед клубом ХК «Салават» Юлаев» будут выполнены в июне», — приводит слова Назарова пресс-служба правительства специально для корреспондента «Чемпионата» Павла Панышева.

Ранее бывший капитан «Салавата Юлаева», обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко выражал опасения за будущее уфимского клуба. Долгов в клубе накопилось примерно на 264 млн, без учёта бонусов. Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получают зарплату с начала года.