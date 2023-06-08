«Самая важная в сезоне». Мэттью Ткачук — о третьей игре «Флориды» в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук поделился ожиданиями от третьей игры финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Эта игра — самая важная в сезоне. Мне нужно будет больше владеть шайбой, забивать голы, больше бросать. Нужно найти больше свободных мест в обороне «Вегаса», — приводит слова Ткачука журналист Пьер Лебрюн в своём «твиттере».

25-летний форвард в текущем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 18 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 22 очка.

Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги 2023 года между «Вегас Голден Найтс и «Флоридой Пантерз» 2-0. Третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.