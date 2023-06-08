Быков: когда играл в Филадельфии, болельщики были своеобразные — запредельная русофобия

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков игры в США с клубами Национальной хоккейной лиги.

«Тепло приняли швейцарские болельщики на чемпионате мира 1990 года? Да. Наши ещё советские флаги везде были на трибунах. Первый раз на чемпионате мира за границей так болели за советскую сборную. Многие не понимали, что это именно швейцарцы, что действительно выглядело диковинкой. Раньше, где бы мы ни выступали, всегда стадионы были против нас.

В какой стране советских хоккеистов встречали жёстче всего? На память приходит мой первый выезд с ЦСКА на серию матчей с клубами НХЛ. Наверное, на стыке 1982 и 1983 годов. В Филадельфии, например, болельщики были своеобразные — запредельная русофобия. Тем более что там проживало много наших бывших граждан, эмигрировавших из страны. Не очень приятная атмосфера. Впрочем, в США и Канаде всегда болели мощно против «Красной Машины», — цитирует Быкова «Спорт уик-энд».

Ранее Быков рассказал о своём дебюте за сборную СССР и про название той команды.