Артюхин рассказал, кто нужен «Ак Барсу», чтобы стать суперклубом

Бывший нападающий петербургского СКА Евгений Артюхин рассказал, кто необходим «Ак Барсу», чтобы стать суперклубом.

«Ак Барс» — классная команда. Они остаются одними из главных претендентов на Кубок Гагарина. Состав казанцев постоянно усиливается. Яшкин и Жафяров придадут качества в игру. К таким мастерам, как Радулов и Шипачёв, добавили ещё топовых игроков.

Можно ли назвать «Ак Барс» суперклубом? Они им станут, когда в команду придёт топовой вратарь, например, уровня Адама Рейдеборна. Это, кстати, проблема не только казанцев. В целом, в Континентальной хоккейной лиге стало меньше качественных вратарей. Да, они все молодцы, стараются, но надо стремиться повышать свой уровень.

При всём уважении к Тимуру Билялову, ему не хватает мастерства. ЦСКА завоевал Кубок Гагарина за счёт уверенной игры Рейдеборна», — сказал Артюхин в интервью Legalbet.

Напомним, ранее о малом количестве сильных вратарей в КХЛ высказался двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.