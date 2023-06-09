«Не смогли забить последний гвоздь в крышку гроба». Тренер «Вегаса» — о 2:3 с «Флоридой»

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди остался доволен игрой команды, несмотря на поражение в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:3 ОТ). «Голден Найтс» не смогли удержать победный счёт, пропустив шайбу за две минуты до конца основного времени.

«Я думаю, что многие вещи в сегодняшней игре мы делали правильно. Мы просто не смогли забить последний гвоздь в крышку гроба.

При победном голе «Флориды» наши защитники занимали правильные позиции. Обычно подобный бросок с центра зоны заканчивается сейвом, и мы продолжаем играть дальше. Но у соперника есть хорошие игроки, способные завершить такой момент голом. Они хорошо разыграли этот момент, такое иногда случается», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Четвёртая игра финала Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня в 3:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «Вегаса».