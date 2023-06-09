«Кэпс» хотели бы обновить свой топ-6». The Athletic рассказал о ситуации с Кузнецовым

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мыслями о ситуации с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.

«Я знаю, что «Кэпс» хотели бы обновить свой топ-6. Но мне кажется, что генеральный менеджер Брайан Маклеллан не собирается обменивать Кузнецова только для того, чтобы встряхнуть команду. Это должна быть сделка, которая даст команде высококлассного центра, а, насколько я проверял, телефон Маклеллана не взрывался от звонков генменеджеров из числа конкурентов.

Кроме того, у Кузнецова есть список из 10 команд, в которые его нельзя обменять, поэтому он имеет некоторый контроль над ситуацией.

Посмотрим, как всё будет развиваться по мере того, как рынок нагреется, но «Кэпс» могут застрять в этом вопросе. Меня интересует следующее: сможет ли новый главный тренер Спенсер Карбери разжечь огонь в Кузнецове? Было ощущение, что Питер Лавиолетт достал Кузнецова», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.