Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Якоб Лилья, расторгший контракт с «Динамо»

Стало известно, где продолжит карьеру бывший нападающий московского «Динамо» Якоб Лилья. Швед подписал контракт с «Амбри-Пиотта» из чемпионата Швейцарии, сообщает Expressen.

Форвард заключил с клубом двухлетнее соглашение.

Напомним, в середине мая 29-летний Лилья расторг контракт с «Динамо». Хоккеист долгое время хотел покинуть КХЛ и сделал это, когда у него появилась финансовая возможность. За московский клуб шведский нападающий сыграл 58 матчей, в которых записал на свой счёт 31 (14+17) очко при общем показателе полезности «+6».

Лилья оказался в Континентальной хоккейной лиге перед сезоном-2020/2021, подписав контракт с «Барысом». За казахстанскую команду швед отыграл два сезона, а затем перешёл в московское «Динамо». Всего в КХЛ Лилья принял участие в 175 матчах, в которых набрал 97 (53+44) очков с показателем полезности «+3».