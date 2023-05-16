«Не было денег расторгнуть контракт раньше». Лилья — о причине ухода из «Динамо»

Нападающий Якоб Лилья рассказал, что ушёл из московского «Динамо», как только появилась финансовая возможность расторгнуть контракт.

«Моё соглашение было достигнуто до конфликта на Украине. Я не мог позволить себе расторгнуть контракт раньше, у меня не было финансовой возможности», — сказал Лилья в интервью Expressen.

29-летний Якоб Лилья оказался в Континентальной хоккейной лиге перед сезоном-2020/2021, подписав контракт с «Барысом». За казахстанскую команду швед отыграл два сезона, а затем перешёл в московское «Динамо». В составе московского «Динамо» Якоб Лилья провел 58 игр и набрал 31 (14+17) очко при показателе полезности «+6». Всего в КХЛ Лилья принял участие в 175 матчах, в которых набрал 97 (53+44) очков с показателем полезности «+3».

Напомним, по информации «Чемпионата», нападающий продолжит карьеру в Швейцарской национальной лиге (NLA).