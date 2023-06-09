Лидер «Бостона» Пастрняк объяснил, почему отказался от игры за сборную Чехии на ЧМ-2023

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк объяснил, почему отказался от выступления за сборную Чехии на чемпионате мира — 2023. Ранее стало известно, что у форварда «мишек» родилась дочка. Её назвали Фрейя Айви.

«Мы давно мечтали об этом моменте. И я очень горжусь своими двумя прекрасными девочками. Теперь я могу признать, что это было главной причиной, по которой мне пришлось отказаться от приглашения сборной. Все знают, что для меня значит сборная. Я никогда не отказывался. Это всегда большая честь. Но теперь мне пришлось извиниться. Я хотел быть рядом со своей девушкой», — приводит слова Пастрняка iSport.cz.

Напомним, Фрейя Айви стала вторым ребёнком в семье чешского форварда. В июне 2021 года у Пастрняка родился сын, однако через шесть дней после рождения ребёнок умер.

Сборная Чехии вышла в плей-офф чемпионата мира — 2023, однако в 1/4 финала всухую проиграла команде США и вылетела с турнира. Пастрняк, в свою очередь, стал вторым снайпером регулярки НХЛ, забив 61 гол в 82 матчах.