Инсайдер НХЛ: Дебринкэт назвал список клубов, куда хотел бы перейти из «Оттавы»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал, что нападающий «Оттавы» Алекс Дебринкэт назвал список клубов, в которых хочет быть обменян.
«Через своего агента он передал список клубов, в которые хотел бы перейти. Я думаю, что один из них – «Детройт», он родом из этого региона, я не думаю, что это кого-то удивит. Ещё возможно, что «Флорида» и «Вегас» тоже могут быть в его списке», – цитирует инсайдера официальный сайт НХЛ.
Ранее руководство «Оттавы» заявляло, что планирует подписать с форвардом долгосрочный контракт, но не исключает вариант его обмена.
В прошлом сезоне НХЛ Дебринкэт принял участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата и набрал 66 (27+39) очков при показателе полезности «-31». Ранее сообщалось, что форвард не горит желанием оставаться в канадском клубе.
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