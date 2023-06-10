Обмен вратаря «Филадельфии» Картера Харта затруднён из-за расследования секс-скандала в Канаде, сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли.
«Я говорил со многими командами в лиге о Харте. Кое-что не было сказано публично, но определённо подразумевается. Многие с подозрением относятся к связи игрока с молодёжной сборной Канады в 2018 году. Зная, что расследование не завершено, что может быть какое-то наказание, они не могут этого не учитывать. Никто не хочет рисковать.
Я ничего не говорю о том, что Харт как-то причастен. Это касается всех, кто был в той команде. Есть генменеджеры, которые сомневаются. И это может затруднить обмен с участием Харта, пока не будет ясности в этом вопросе», – цитирует Серавалли Dailyfaceoff.
Напомним, в мае 2022 года женщина подала иск на $ 3,55 млн против Федерации хоккея Канады, юношеской сборной и восьми бывших игроков, окружавших команду 2018 года. Многие из крупнейших спонсоров Федерации хоккея Канады либо приостановили, либо полностью отказались от поддержки деятельности мужских команд. Руководство федерации было вынуждено уйти в отставку, организация лишилась ряда спонсоров. Также было инициировано новое расследование инцидента, которое на данный момент не завершено.
- 10 июня 2023
-
15:05
-
14:35
-
14:09
-
13:45
-
13:25
-
12:55
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
00:04
- 9 июня 2023
-
23:45
-
23:20
-
22:55
-
22:42
-
22:31
-
21:59
-
21:36
-
20:59
-
20:39
-
20:23
-
20:07
-
19:52
-
19:23
-
18:59
-
18:45
-
18:10