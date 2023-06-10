Обмен вратаря «Филадельфии» Картера Харта затруднён из-за расследования секс-скандала в Канаде, сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли.

«Я говорил со многими командами в лиге о Харте. Кое-что не было сказано публично, но определённо подразумевается. Многие с подозрением относятся к связи игрока с молодёжной сборной Канады в 2018 году. Зная, что расследование не завершено, что может быть какое-то наказание, они не могут этого не учитывать. Никто не хочет рисковать.

Я ничего не говорю о том, что Харт как-то причастен. Это касается всех, кто был в той команде. Есть генменеджеры, которые сомневаются. И это может затруднить обмен с участием Харта, пока не будет ясности в этом вопросе», – цитирует Серавалли Dailyfaceoff.

Напомним, в мае 2022 года женщина подала иск на $ 3,55 млн против Федерации хоккея Канады, юношеской сборной и восьми бывших игроков, окружавших команду 2018 года. Многие из крупнейших спонсоров Федерации хоккея Канады либо приостановили, либо полностью отказались от поддержки деятельности мужских команд. Руководство федерации было вынуждено уйти в отставку, организация лишилась ряда спонсоров. Также было инициировано новое расследование инцидента, которое на данный момент не завершено.