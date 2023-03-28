Членам молодёжной команды Канады 2018 года запретили участвовать в соревнованиях сборной

Членам сборной Канады на чемпионате мира среди юниоров 2018 года не будет разрешено участвовать в соревнованиях за национальную сборную до тех пор, пока не будет завершено расследование предполагаемого группового сексуального насилия, сообщил инсайдер Рик Уэстхед.

По информации журналиста, решение Федерации хоккея Канады запрещает этим игрокам принимать участие в мужском чемпионате мира 2023 года, который пройдёт в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая. Среди игроков команды 2018 года — Кейл Макар, Роберт Томас и остальные.

В мае 2022 года женщина подала иск на $ 3,55 млн долларов против Федерации хоккея Канады, юношеской сборной и восьми бывших игроков, окружавших команду 2018 года.

Многие из крупнейших спонсоров Федерации хоккея Канады либо приостановили, либо полностью отказались от поддержки деятельности мужских команд. Канада недавно принимала чемпионаты мира среди юниоров 2022 и 2023 годов, а в следующем месяце в Брамптоне пройдёт чемпионат мира среди женщин.