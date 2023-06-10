Сибирское управление Ростехнадзора назвало работы, завершившиеся на «Сибирь-Арене»

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Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведена проверка построенного объекта капитального строительства «Многофункциональная ледовая арена в объеме второго этапа» («Сибирь-Арена»).

«Во втором этапе строительства предусматривалась реализация проектных решений, таких как: подключение шлагбаумов; билетно-пропускная система; устройства электрического подключения периметра безопасности; газовое пожаротушение; обеспечение доступа инвалидов; завершение внутренних отделочных работ; средства голосовой связи СОУЭ; светильники, видеокамеры, датчики пожаротушения, водяное пожаротушение, оповещение; лебёдки: оборудование ледовой проекции, видеокуб, система подъёма флагов; энергоснабжение спортивного освещения; ограждение, отопление, электрика, охранное освещение, наружное освещение; архитектурная подсветка; досмотровое оборудование в здании; электроснабжение холодильного центра; наружное ограждение центральной лестницы; молниезащита тренировочной арены и универсального зала.

Установлено, что в настоящее время работы строительства завершены в полном объёме, нарушений обязательных требований не выявлено. Управлением выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства в рамках II этапа требованиям проектной документации.

Строительство многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и разделено на III этапа», — говорится в сообщении.