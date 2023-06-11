«Теперь мы в одной победе от мечты». Форвард «Вегаса» — о 3-1 в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Вегаса» Чандлер Стивенсон поделился эмоциями от победы в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:2). Форвард отметился дублем и помог своей команде повести в серии со счётом 3-1.

«Мы просто не хотели проигрывать. Мы хотели поднажать и попытаться остудить их фанатов. Думаю, что мы сделали много хороших вещей в предыдущей игре, и хотели продолжить это сегодня вечером, и просто попытаться проявить инстинкт убийцы.

Следующая игра будет отличаться от других, в ней будет гораздо больше эмоций, гораздо больше всего. Все знают, что там будет. Самое главное — сохранять концентрацию смена за сменой. Это всё клише, но я чувствую себя уверенно. Мы в одной победе от мечты многих парней в нашей раздевалке», — цитирует Стивенсона пресс-служба лиги.

Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня. Матч начнётся в 3:00 мск.