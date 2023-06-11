Коваленко: в США и Канаде в спорте нет особого отношения к русским, в отличие от Европы

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о русофобии в США и Канаде и отреагировал на слова Вячеслава Быкова о том, что в его годы при игре за ЦСКА с «Филадельфией» он столкнулся с русофобией.

«В США и Канаде и в мои годы, и, как мне кажется, сегодня в спорте нет особого отношения к русским. Вспоминаю, как в наше время в «Виннипеге», «Оттаве» и «Квебеке» создавали российские колонии, «Торонто» и «Монреаль» были чуть позади. Это если говорить о Канаде.

В США вообще никаких лишних вопросов не возникало. Главный клуб Америки «Рейнджерс» в 90-е годы прервал десятилетия без Кубка Стэнли благодаря Зубову, Ковалёву, Карповцеву и Немчинову. А как зажигала Русская пятёрка «Детройта»! Похожая ситуация и в других клубах Штатов.

У Вячеслава Аркадьевича Быкова есть своё мнение, но он всё-таки не играл в НХЛ. Ему ближе Европа, вот там русофобия действительно проявляется», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.