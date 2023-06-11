Защитник Георгий Мишарин завершит профессиональную карьеру игрока в ближайшее время

Как стало известно «Чемпионату», 38-летний защитник Георгий Мишарин в ближайшее время объявит о завершении профессиональной карьеры игрока.

38-летний защитник в прошлом сезоне провёл за «Торпедо» 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф и отметился тремя результативными передачами с показателем полезности «+2». Всего в КХЛ на счету опытного защитника 744 матча, в которых Мишарин набрал 122 (25+97) очка с показателем полезности «+38».

Напомним, 1 июня «Торпедо» объявило о том, что не будет продлевать контракт с опытным защитником. В КХЛ Мишарин выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Автомобилист», ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Защитник является бронзовым призёром юниорского чемпионата мира 2003 года и серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2005 года.