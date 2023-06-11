Р. Ротенберг: философию Гвардиолы мы берём на вооружение в СКА, учимся у лучших

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с победой в Лиге Чемпионов. В финале турнира команда из Манчестера оказалась сильнее миланского «Интера» со счётом 1:0.

«Искренне рад за успех Пепа Гвардиолы! 12 лет он шёл ко своей третьей победе в Лиге чемпионов и вот, наконец, достиг цели.

Гвардиола взял на вооружение стиль игры Барселоны легендарного Йохана Кройфа и развивает его на протяжении всей своей карьеры. Пеп работал в трёх ведущих чемпионатах — испанском, немецком и английском и везде не просто был на ведущих ролях, а тотально доминировал. Все его команды невероятно здорово держат мяч, умно играют в пас, контролируют пространство, обладают психологией победителей.

После двух побед в Лиге чемпионов с Барселоной в 2009 и 2011 годах Пеп не побоялся уйти в Баварию, а потом в Манчестер Сити. Он пробовал свой стиль в совершенно других условиях и везде был лучшим, становился чемпионом и в Германии, и в Англии. Третья победа в Лиге чемпионов могла прийти к нему гораздо раньше, но фортуна благоволила другим. Несмотря ни на что, Гвардиола продолжал усердно работать и вчера добился заслуженного и долгожданного успеха.

Историю и философию Пепа мы берём на вооружение и в СКА. Мы тоже уважаем старые традиции. Как Гвардиола опирается на фундамент своего учителя Кройффа с его тотальным футболом, так и мы стараемся играть в тотальный хоккей, отдавая должное нашим советским игрокам и тренерам — Анатолию Владимировичу Тарасову, Виктору Васильевичу Тихонову, Владимиру Владимировичу Юрзинову. Нельзя не упомянуть и Бориса Михайлова и Владимира Петрова, которые работали в СКА, а Владимир Владимирович был даже играющим тренером и внёс большой вклад в развитие ленинградского, а затем и петербургского хоккея. Развиваем и совершенствуем их стиль. Дорожим шайбой, играем умно, шаг за шагом строим коллектив, прививаем игрокам психологию победителей. Учимся у лучших и работаем на будущее!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, в прошедшем сезоне КХЛ СКА уступил в финале Западной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА в шести матчах.