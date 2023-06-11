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Стали известны планы генерального менеджера «Далласа» на Евгения Дадонова

Стали известны планы генерального менеджера «Далласа» на Евгения Дадонова
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Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал о своих планах на будущее 34-летнего нападающего Евгения Дадонова, а также 28-летнего форварда Макса Доми.

Как отмечает в «Твиттере» журналист Брайан Риа, специалист сообщил, что он хотел бы сохранить обоих хоккеистов. Нилл поговорит с представителями каждого игрока. Вопрос сведётся к запрашиваемой зарплате и срокам контрактов.

Отметим, что у Дадонова подходит к концу трёхлетнее соглашение на $ 15 млн. У Доми завершается однолетний контракт на $ 3 млн.

Напомним, Дадонов столкнулся со своим же игроком и после падения на лёд не смог продолжить участие в матче. За 16 встреч плей-офф Национальной хоккейной лиги 34-летний нападающий забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 10 очков.

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