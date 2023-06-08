Генменеджер «Далласа» рассказал о травме Дадонова в плей-офф НХЛ
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Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал о травме нападающего Евгения Дадонова, из-за которой хоккеист пропустил три последние игры в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2-4).
«У Евгения Дадонова разрыв связки колена. Если бы команда вышла в финал Кубка Стэнли, вероятно, он бы не смог сыграть и там», — приводит слова Нилла журналист Оуэн Ньюкирк в своём «твиттере».
Напомним, Дадонов столкнулся со своим же игроком и после падения на лёд не смог продолжить участие в матче. За 16 встреч плей-офф Национальной хоккейной лиги 34-летний нападающий забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 10 очков.
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