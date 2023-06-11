Айкел после выхода в финал Кубка Стэнли рассказал, чем ему помогла игра за «Баффало»

Лидер и нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел вспомнил время в «Баффало Сэйбрз», в котором был капитаном с 2018 по 2021 год, и рассказал, чем важен его опыт игры за «клинков».
«Послушайте, когда я был в «Баффало», я всё ещё жил своей мечтой, играл в НХЛ. Мне особо не на что жаловаться. Просто у нас не так много успехов. Хочется делать то, что мы делаем сейчас [с «Вегасом»].
Я не променял бы годы в «Баффало», потому что без них не было бы нынешней перспективы и оценок. Я думаю, что твоя точка зрения немного меняется, когда ты становишься старше, и ты начинаешь по-другому ценить некоторые вещи. Твоя точка зрения меняется. Это приходит с опытом, временем и невзгодами. Вероятно, поэтому я чувствую, что сейчас у меня другое мышление, чем несколько лет назад.
Я не мог бы быть более счастливым и удачливым, чтобы добраться до финала», — приводит слова Айкела официальный сайт НХЛ.
- 11 июня 2023
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