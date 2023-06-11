Овечкин с женой посетил финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин со своей женой Анастасией Шубской посетил финал Лиги чемпионов. Фотографию с матча «Манчестер Сити» — «Интер» женщина выложила в свои социальные сети.

Фото: Социальные сети Анастасии Шубской

Отметим, что после завершения сезона Национальной хоккейной лиги Овечкин с семьёй вернулся в Россию и даже мог сыграть за футбольное московское «Динамо».

Напомним, вчера, 10 июня, состоялся финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В решающей встрече, прошедшей в Стамбуле, встретились «Манчестер Сити» и «Интер». Английский клуб одержал победу со счётом 1:0 и впервые в истории выиграл турнир. Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте встречи. Передачу с рикошетом выполнил Бернарду Силва.