Овечкин с женой посетил финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин со своей женой Анастасией Шубской посетил финал Лиги чемпионов. Фотографию с матча «Манчестер Сити» — «Интер» женщина выложила в свои социальные сети.
Фото: Социальные сети Анастасии Шубской
Отметим, что после завершения сезона Национальной хоккейной лиги Овечкин с семьёй вернулся в Россию и даже мог сыграть за футбольное московское «Динамо».
Напомним, вчера, 10 июня, состоялся финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В решающей встрече, прошедшей в Стамбуле, встретились «Манчестер Сити» и «Интер». Английский клуб одержал победу со счётом 1:0 и впервые в истории выиграл турнир. Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте встречи. Передачу с рикошетом выполнил Бернарду Силва.
- 11 июня 2023
-
23:47
-
23:41
-
23:23
-
22:52
-
22:39
-
22:20
-
21:51
-
21:14
-
21:02
-
20:55
-
20:30
-
20:18
-
19:56
-
19:25
-
18:58
-
18:38
-
18:16
-
17:53
-
17:26
-
16:59
-
16:32
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:45
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:12