Жена Малкина — о финале: Гвардиола обращался к фанатам за поддержкой, но остался непонятым

Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале прокомментировала победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов с «Интером». Этот матч посетила вся семья Малкиных.

«Я болела за Италию и за фанатов «Интера». Все эти метровые флаги не опускались ни на секунду, и это была не тяжесть — это была поэзия. Рёв синего сектора сопровождал стадион весь матч, менялась только тональность — от громогласных приступов до синхронных танцев под барабаны. Не раздражало.

Прохладный сектор напротив как наглядная обструкция, собравшаяся перед экранами своих телевизоров за просмотром посредственной игры сезона, а не на стотысячном стадионе, транслирующим финал. Болельщики «Ман Сити» аристократично и молчаливо водили глазами по траектории мяча, скупо аплодируя единственному голу Родри. Эмоциональный Гвардиола не раз обращался к аудитории за необходимой поддержкой, взмахивая руками то вверх, то вниз, но остался непонятым», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 10 июня, состоялся финал Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0. Английский клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Всего «Сити» завоевал в нынешнем сезоне три трофея.