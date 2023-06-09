Новый тренер «Вашингтона» заговорил об Овечкине. Что ждёт россиянина в команде?

30 мая 2023 года «Вашингтон» объявил о назначении нового главного тренера. В будущем сезоне руководство «столичными» возьмёт на себя 41-летний специалист Спенсер Карбери.

Изменения на мостике команды не могли не взволновать что отечественных, что североамериканских фанатов. Пожалуй, главные вопросы теперь связаны со взаимоотношениями нового наставника «Кэпиталз» с капитаном и звездой клуба — Александром Овечкиным. Очевидно, и сам Карбери понимал, что тема Ови станет важной частью первых дней/недель/месяцев в «Вашингтоне», поэтому не стал молчать и сразу расставил все точки над i. Что же он рассказал?

Ещё во время первой пресс-конференции в качестве наставника «столичных» Спенсер отметил, что чувствует весь груз ответственности, который ложится на его плечи: «Это огромная ответственность для меня как для главного тренера. Я наблюдал и косвенно видел его величие вблизи. Моя работа как главного тренера — ставить его в ситуации, в которых он может добиться успеха. В этом заключается моя задача, и я совсем не отношусь к этому легкомысленно. Это повлияет на то, как команда будет играть. Одно из направлений моей работы — ставить его в ситуации, в которых он может преуспеть».

Спенсер Карбери Фото: AP/TASS

Спустя примерно неделю после первых комментариев Карбери, который, естественно, стал желанным гостем для разного рода интервью, поведал и о своих ощущениях от первой беседы с самим Овечкиным.

«Всё прошло великолепно. Я знаю его, у нас уже сложились отношения после знакомства несколько лет назад, когда он приезжал в тренировочные лагеря. Мы провели хороший разговор. Ови вернулся домой. Он рассказал о своих планах на межсезонье. Сразу бросаются в глаза его соревновательный дух и желание победить», — сказал Карбери в эфире радиопередачи Elliot In The Morning.

Тут стоит отметить, что специалист три года — с 2018-го по 2021-й — трудился в фарм-клубе «столичных» «Херши Бэрс», поэтому мог пересекаться с россиянином.

Кроме того, Карбери отметил некоторые личные качества Алекса: «Когда мы беседовали, весь разговор был сосредоточен на теме команды. Можно подумать, что бóльшая часть беседы занята темами голов и достижения каких-то действительно особенных [личных] целей, но всё наоборот. Разговор шёл о команде и том, как мы собираемся побеждать. Это особое качество Алекса, которое делает его таким выдающимся лидером и таким великолепным спортсменом».

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Кажется, главное опасение едва ли оправдается. Карбери и Овечкин — старые знакомые, поэтому переживать особо не о чем. Об этом же, к слову, написал журналист NBC Sports Мэтт Вейрих, комментируя назначение Спенсера Карбери.

«Представляя Спенсера Карбери в качестве нового главного тренера, «Кэпиталз» ясно дали понять, что нашли человека, который, по их мнению, будет стоять на скамейке запасных, когда Алекс Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов.

Овечкин превзойдёт рекорд Гретцки в 894 шайбы — число, которое десятилетиями казалось непреодолимым; теперь это вопрос «когда», а не «если». Тем не менее крайний нападающий «Вашингтона» не позволил возрасту замедлить его результативность: в сезоне-2022/2023 в возрасте 37 лет он забил 42 гола и приблизился к историческому рекорду Великого на расстояние в 72 шайбы.

Главный приоритет любого нового тренера, попадающего в организацию, — создать команду-победителя, способную бороться за Кубок Стэнли — и Карбери подробно говорил об этом во время своей первой пресс-конференции. Но работа в «Кэпиталз» уникальна тем, что у Овечкина, у которого контракт ещё на три сезона, есть возможность закрепить своё наследие как одного из величайших снайперов, когда-либо украшавших лёд, благодаря побитому рекорду Гретцки.

Для босса скамейки запасных «Вашингтона» помочь Овечкину сделать это — часть работы», — заключил Вейрих.

Кроме того, есть все основания считать, что руководство «столичных» назначало Карбери с оглядкой на Овечкина и необходимость помочь ему добиться главной цели — побить рекорд Уэйна Гретцки. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал, что Александра Овечкина держали в курсе поиска нового наставника. Он лично говорил с капитаном «Кэпиталз» о кандидатах, которые рассматривались клубом. Когда руководство «столичных» остановилось на Карбери, Маклеллан вновь связался с Ови, чтобы сообщить ему это.

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«Я не знаю, насколько хорошо он [Овечкин] знает, каким Спенсер будет как тренер. Думаю, это станет понятнее, когда мы доберёмся до тренировочного лагеря и составим расписание», — сказал Маклеллан.

Генменеджер также добавил, что у игрока и тренера впереди много работы, чтобы выстроить свои отношения.

Действительно, Овечкина и Карбери ждёт ещё немало совместных трудностей. Тем не менее, судя по первым новостям из стана «Вашингтона», сотрудничество главных лиц команды вполне может оказаться плодотворным. Кто знает, может быть, именно Карбери однажды войдёт в историю хоккея как тренер, при котором Ови побил рекорд Гретцки?