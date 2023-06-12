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Гуляев: верю, что федерация добьётся возвращения России на международную арену

Гуляев: верю, что федерация добьётся возвращения России на международную арену
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Защитник системы «Авангарда» Михаил Гуляев выразил надежду, что Россия будет вновь представлена на международных турнирах.

«Я верю в Россию и нашу федерацию, что она всё-таки добьётся возвращения сборной на международную арену. Хотелось бы сыграть на престижных турнирах. Надеюсь, что всё будет хорошо. Не буду забегать вперёд в своих целях. Хочу отыграть предстоящий сезон полностью в КХЛ, набрать хорошее количество очков и только после этого думать о новых целях», — приводит слова Гуляева пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги на официальном сайте.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Гуляев принял участие в 13 матчах, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4».

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